На Хасанской из перевернувшегося грузовика вызволяют водителя

На место происшествия прибыло несколько карет скорой помощи.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось в Красногвардейском районе на повороте с улицы Хасанской на улицу Коммуны. Петербуржцы уверяют, что на трассе перевернулся грузовик. Мужчина, который сидел за рулем, не мог самостоятельно покинуть водительское кресло. На место прибыли спецслужбы – спасатели вытаскивали пострадавшего. Скорее всего, он получил травмы, но об этом пока никаких официальных данных не поступало.

Пока непонятно, как все вышло. Скорее всего, мужчина не справился с управлением больгруза.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что предполагаемого виновника смертельного ДТП в Ленинградской области задержали. Мужчина не справился с управлением машины, она угодила в кювет. В результате погиб пассажир, а водитель скрылся с места аварии.