Предполагаемого виновника смертельного ДТП в Ленобласти задержали

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мужчина не справился с управлением машины.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Речь идет об аварии, которая случилась 20 июля ближе к 12 часам ночи. По предварительным данным, обвиняемый управлял «Рено Логан», когда совершил съезд в кювет. Пассажир, находящийся в автомобиле, скончался на месте из-за серьезности полученных травм, а водитель скрылся с места происшествия. Сейчас предполагаемый виновник задержан, в отношении него возбуждено уголовно дело.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что россиянин сбил насмерть двух человек в Луумяки. Еще один участник ДТП получил несерьезные травмы и остался жив. По предварительным данным, мужчина не заметил людей на проезжей части из-за темноты. Они стояли на дороге, потому что между ними возникла конфликтная ситуация.

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