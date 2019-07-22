Предполагаемого виновника смертельного ДТП в Ленобласти задержали

Мужчина не справился с управлением машины.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Речь идет об аварии, которая случилась 20 июля ближе к 12 часам ночи. По предварительным данным, обвиняемый управлял «Рено Логан», когда совершил съезд в кювет. Пассажир, находящийся в автомобиле, скончался на месте из-за серьезности полученных травм, а водитель скрылся с места происшествия. Сейчас предполагаемый виновник задержан, в отношении него возбуждено уголовно дело.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что россиянин сбил насмерть двух человек в Луумяки. Еще один участник ДТП получил несерьезные травмы и остался жив. По предварительным данным, мужчина не заметил людей на проезжей части из-за темноты. Они стояли на дороге, потому что между ними возникла конфликтная ситуация.