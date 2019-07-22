Россиянин сбил насмерть двух человек в Луумяки

По предварительным данным, он не заметил людей на проезжей части из-за темноты.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля, хотя случилось все еще прошлой ночью. Сотрудники правоохранительных органов считают, что три человека остановились на трассе номер 6 между Коувола и Лаппеенранта из-за разногласий. Они вышли из автомобиля и ссорились на дороге, в этот момент на них несся грузовик из России. Водитель, скорее всего, не заметил финнов и наехал на них. Два человека скончались от серьезности полученных травм, еще один получил травмы и остался жив.

Сейчас полицейские пытаются выяснять, кто или что виновато в случившемся. Они уверяют, что россиянин был трезв, возможно, он просто не заметил людей ночью. Если выяснится, что темнота не при чем, то мужчине придется отвечать за свое опасное вождение.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Кировском районе водитель бетономешалки тушил загоревший автомобиль.