Один рецидивист залил квартиру другого, а потом его убил

В Автово, в доме №5 по улице Зайцева, утро понедельника началось с того, что пять раз судимый житель первого этажа отправился к соседу на второй, потому что тот его залил.

Утро 22 июля для рецидивиста было нерадостным, потому что проснулся он от воды, стекающей с потолка, и решил пойти разобраться. Заливший его сосед тоже дважды был в местах не столь отдаленных, и в ответ на претензии достал оружие. Итогом бытовой ссоры стало убийство пострадавшего от коммунальной аварии. Убийца задержан сотрудниками полиции, сообщает «Фонтанка». Они прибыли на место происшествия примерно в 7:30 утра.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что убийство в Полежаевском парке помогла раскрыть собака