Где живут российские трудоголики, выяснил опрос

Сегодня, 22 июля, отмечается День трудяги. Приуроченный к нему опрос в соцсетях показал, что городом трудоголиков россияне считают Москву, следом за ним в рейтинге оказались Петербург и Новосибирск.

Опрос с целью выяснить, в каких городах России живут самые трудолюбивые и работящие люди, провел сервис бронирования Tvil.ru. По его итогам оказалось, что 36,67% респондентов считают москвичей готовыми трудиться день и ночь, задерживаться на работе и ставить карьеру на первое место перед семьей и друзьями. Петербург и Новосибирск набрали по 13,33% голосов, Екатеринбург — 11,67%, Казань — 10%, Уфа — 6,67%.

Россияне считают, что проживание на курортах располагает и жителей к постоянному отдыху. По мнению опрошенных, на черноморских курортах Ялта и Сочи трудоголики почти не встречаются. Самое меньшее количество людей проголосовали за Краснодар и Геленджик.

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