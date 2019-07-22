Как хитрый матрос на петербургском отдыхе заработать пытался

Как хитрый матрос на петербургском отдыхе заработать пытался
Матросы - большие умельцы вязать сложные морские узлы и придумывать хитрые комбинации. Фото: pixabay.com

В Мурманской области матрос, которому положена компенсация проезда к месту отпуска, пытался обмануть свое предприятие на 60 тыс. рублей, но его разоблачили.

Сотрудник порта провел свой отпуск в Петербурге, где накупил подложных кассовых чеков АЗС на оплату солярки, предоставил их в бухгалтерию своего предприятия в Мурманске и заявил, что в отпуске он прокатился на машине до Иркутской области и обратно. Матросу выплатили компенсацию размером более 70 тыс. рублей, при этом фактически его расходы составили чуть больше 11 тыс. рублей. Сотрудники транспортной полиции провели проверку и кроме подложных чеков обнаружили, что у 34-летнего мужчины на отпускном удостоверении стоят поддельные печати, сообщает УТ МВД России по СЗФО.

Мурманский линейный отдел МВД России на транспорте возбудил против матроса уголовное дело по ч. 1 ст. 159. 2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет либо принудительных работ на тот же срок.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что гендиректору турфирмы грозят 4 года в колонии за мошенничество

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Как хитрый матрос на петербургском отдыхе заработать пытался