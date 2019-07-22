ГУП «ТЭК СПб» взыскал 110 миллионов рублей с директора компании-подрядчика

ГУП «ТЭК СПб» взыскал 110 миллионов рублей с директора компании-подрядчика
Суд привлек бывшего руководителя ООО «Петерпайп-Инжиниринг» к выплате 110,9 млн рублей. Фото: pixabay

Руководителю компании -банкрота не удалось уйти от ответственности за просрочку сроков выполнения работ.

ООО «Петерпайп-Инжиниринг» занималось работами по строительству инженерных коммуникаций. В связи с допущением несоблюдения плана исполнения работ по заказу ТЭКа ООО «Петерпайп-Инжиниринг», сроки исполнения работ были сорваны. Как сообщили в ГУП «ТЭК СПб» штрафы за несоблюдение сроков в общей сумме вышли более чем на 4 млн рублей.

Отметим, что с 2017 года компания числится на стадии банкротства. Специалисты ГУП «ТЭК СПб» заметили, что подрядчик-банкрот решил избежать передачи документации управляющему, что является обязательным, и обратили на это внимание суда. В итоге суд привлек бывшего руководителя ООО «Петерпайп-Инжиниринг» к ответственности. И обязал выплатить 110,9 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГУП ТЭК активно взимала задолженности со своих абонентов. За 6 месяцев ГУП ТЭК подало в суд более 700 исков.

взыскание ГУП «ТЭК СПб иск новости спб суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный решил не пускать за границу должников по аренде
В Петербурге и Кронштадте прошла первая сводная репетиция парада ко Дню ВМФ
Эксперты составили рейтинг самых дорогих комнат в Петербурге
Петербуржцы воссоздали собакомобиль из «Тупой и еще тупее»
Петербуржцев зовут сплотиться вокруг китов и дельфинов
ГУП «ТЭК СПб» взыскал 110 миллионов рублей с директора компании-подрядчика
Поезд из Петербурга не может выехать в Воркуту из-за размыва путей
Где живут российские трудоголики, выяснил опрос