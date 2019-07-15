ГУП «ТЭК СПб» отсудило у должников более 1 млрд рублей

За первые полгода предприятие подало в суд 719 исковых заявлений о взыскании задолженности на общую сумму около 1 млрд рублей. Фото: pixabay
За первые полгода предприятие подало в суд 719 исковых заявлений о взыскании задолженности на общую сумму около 1 млрд рублей. Фото: pixabay

ГУП «ТЭК СПб» продолжает активно взимать задолженности с потребителей тепловой энергии, нарушающих платежную дисциплину.

На 1 июня 2019 года размер задолженности подобных абонентов за потребленную тепловую энергию составляет около 11 млрд рублей перед ГУП «ТЭК СПб» .

Одним из наиболее эффективных и работающих способов, проводимых ГУП «ТЭК СПб» для снижения задолженности, является системная претензионно-исковая работа по её взысканию, организованная самим предприятием.

В период с 2013 по 2018 год количество подаваемых предприятием каждый год исков увеличилось в 10 раз.

В текущем году ГУП «ТЭК СПб» активно поддерживает темпы судебного взыскания: за первые полгода предприятие подало в суд 719 исковых заявлений о взыскании задолженности на общую сумму около 1 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что приставы взыскали 30 млн в пользу пострадавшего от хищения акций.

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