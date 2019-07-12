Приставы взыскали 30 млн в пользу пострадавшего от хищения акций

Более 30 млн рублей взыскали судебные приставы Петербурга с двух должников. Они были обязаны заплатить мужчине, пострадавшему из-за хищения пакета акций.

Решение о взыскании многомиллионной суммы было принято Куйбышевским районным судом, сообщили в Управление ФССП России по Петербургу.

Для того, чтобы проконтролировать перевод денег, приставы обратились в банк, а также запретили одному из должников пользоваться машиной. В результате принятых мер задолженность была полностью погашена.

Все 30 млн рублей поступили на счет пострадавшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что приставы произвели 18 арестов имущества во время рейда на алиментщиков. В 17 квартирах были составлены акты описи и ареста на бытовую технику алиментщиков.

Всего в 2019 году петербургские приставы взыскали в пользу детей более 113 млн рублей.