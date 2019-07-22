Петербуржцы воссоздали собакомобиль из «Тупой и еще тупее»

Машина уже прошла тестдрайв и подарила десяткам пешеходов улыбки.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Петербуржцы смастерили необычную машину – точно такую, какая была у героя Джима Керри в комедии «Тупой и еще тупее». Мужчины, переодетые в собак, катались по Санкт-Петербургу на своем собакомобиле и радовали петербуржцев и гостей города. Видеозапись они выложили на YouTube-канале, пообещав, что, если ролик наберет 50 тысяч лайков, они обязательно продолжат экспериментировать.

Уточняется, что для воссоздания автомобиля из комедии пришлось взять старый «Фольксваген», срезать ржавчину, обить его мехом. На все ушло несколько дней, но оно того стоило – теперь у авторов канала, актеров театра «Комедианты», есть большой четвероногий друг.

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