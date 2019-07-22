«Пассажиравтотранс» оштрафовали за предоставление недостоверной информации

Мировой судья привлек должностное лицо учреждения к штрафу в размере 5 тыс. рублей. Фото: hospital70

Мировой судья привлек должностное лицо учреждения к штрафу в размере 5 тыс. рублей. Фото: hospital70

Прокуратура Калининского района совершила проверку в предоставлении подлинной информации о работе Медико-санитарной части No70 – филиала СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Поводом обращения в прокуратуру гражданином послужило несогласие с медицинским учреждением. Мужчине отказали в выдаче справки о зарплате за весь период его работы, которая требуется для назначения пенсии.

Предприятие отказало гражданину в справке, по причине утраты архива. Утрата объясняется затоплением помещения, однако акта о затоплении нет.

В ходе проверки прокуратуры было выяснено, что трудовые документы были утрачены, а гражданину предоставили недостоверную информацию. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

За предоставление заведомо недостоверной информации, прокуратура в отношении должностного лица учреждения возбудила дело об административном правонарушении. Суд районного участка привлек должностное лицо учреждения к штрафу в размере 5 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb писала, что «Пассажиравтотранс» выплатил штраф за отсутствие единого тарифа в кассах автовокзала.