HBO представила трейлер сериала об императрице Екатерине, съемки проходили в Петербурге

Сериал покажет драматические события последних лет правления Императрицы Екатерины, правившей с 1762 по 1796 год и ее отношения с Григорием Потемкиным.

Канал HBO опубликовал трейлер нового мини-сериала «Catherine the Great» («Екатерина Великая») на Youtube. Съемки сериала проводились в Санкт-Петербурге. Главную роль императрицы Екатерины II Великой исполнит обладательница «Оскара» актриса Хелен Миррен.

Видео: HBO/Youtube

Повествование нового сериала будет вестись о событиях, происходящих в последние годы правления Императрицы Екатерины, в том числе и об ее отношениях с русским военачальником и фаворитом Екатерины Григорием Потемкиным.

Сериал должен выйти осенью 2019 года, точная дата пока неизвестна. Предполагается, что сериал будет состоять из четырех серий.

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