В Коми с рельсов сошли 23 вагона, движение закрыто на 2 суток

Сегодня ночью возле станции Керки в Республике Коми ТАСС с рельс сошли 23 вагона с углем. Никто не пострадал, но движение пассажирских поездов нарушено.

К месту инцидента направлены восстановительные поезда со станций Сосногорск и Печора. Движение поездов через станцию Керки закрыто на двое суток для проведения восстановительных работ, говорится в сообщении РЖД.

Вагоны сошли с рельсов около 2 часов ночи из-за того, что дождями размыло железнодорожные пути.

На месте происшествия работает оперативный штаб, координирующий работы по восстановлению путей. Туда уже стянута вся необходимая техника и восстановительные поезда, к работам привлечено более 200 сотрудников Северной железной дороги.

Задержаны поезда, следующие в обе стороны по направлениям Москва-Воркута и Усинск-Сыктывкар. Кроме того, будут задержаны поезда Москва-Сыктывкар, Воркута-Белгород, Москва-Лабытнанги, Новороссийск-Сосногорск, Адлер-Воркута. Пассажиров задержанных поездов будут кормить и автобусами доставлять на станции Сосногорск и Ираель, чтобы там они оттуда продолжили путь по своим маршрутам.

Подробную информацию о движении поездов в районе станции Керки можно узнать по телефону 8-800-775-00-00.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что поезд из Петербурга не может выехать в Воркуту из-за размыва путей