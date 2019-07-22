Поезд из Петербурга не может выехать в Воркуту из-за размыва путей

Поезд из Петербурга не может выехать в Воркуту из-за размыва путей
Фото: Pixabay

Отправление решили задержать на два дня – за это время обещают исправить ситуацию.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем сообщает Северная железная дорога. Уточняется, что всего будут задержаны 13 поездов, так как размыло пути на станции Керки. Все произошло из-за плохих погодных условий.

Там уже сошли с путей 23 вагона грузового поезда, так что решили не рисковать и подождать два дня. К счастью, в инциденте никто не пострадал. Дорогу восстанавливают несколько сотен специалистов.

Пассажиров поезда №78 обещают кормить и просят отнестись к происходящему с пониманием. Из Санкт-Петербурга уже организовали движение автобусов до станций Сосногорск и Ираель.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что электропоезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода под Выборгом. Пострадавший пешеход моментально скончался от полученных травм еще до приезда бригады скорой помощи.

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