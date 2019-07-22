Петербуржца посадят за убийство, совершенное 14 лет назад

Все 14 лет обвиняемый скрывался у своей сожительницы в Нижнем Новгороде. Фото: pixabay

Все 14 лет обвиняемый скрывался у своей сожительницы в Нижнем Новгороде. Фото: pixabay

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил мужчину к 6 годам заключения за преступление, которое было совершено 14 лет назад.

Петербуржец скрывался от следствия в другом городе в течение 14 лет, пока его мать не донесла на сына полиции.

По данным следствия, в августе 2005 года обвиняемы, находясь в коммунальной квартире в Центральном районе Петербурга, в ходе ссоры нанес потерпевшему несколько ударов колюще-режущим предметом в грудную клетку. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Все 14 лет обвиняемый скрывался у своей сожительницы в Нижнем Новгороде. Официально он не работал и оказывал помощь женщине, являвшейся индивидуальным предпринимателем. Мать обвиняемого сообщила о его местонахождении в правоохранительные органы.

Смольнинский районный суд приговорил мужчину к 6 годам заключения в колонии строгого режима, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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