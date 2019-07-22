Пользователь BlaBlaCar перевозил пассажиров в кабине поезда

Москвич, пользуясь услугами приложения, забронировал место в автомобиле, а доехал в кабине машиниста. Фото: moskovsky-vokzal.ru

Москвич, пользуясь услугами приложения, забронировал место в автомобиле, а доехал в кабине машиниста. Фото: moskovsky-vokzal.ru

Компания BlaBlaCar, которая занимается поиском попутчиков, подтвердила, что один из пользователей доехал из Петербурга в Москву в кабине машиниста.

Ранее была зафиксирована информация о том, что мужчина, пользуясь услугами приложения, забронировал место в автомобиле, который доставит его из Санкт-Петербурга до Москвы за 1,3 тыс. рублей. На Московском вокзале пассажира встретил не водитель машины, а машинист. Водитель провел пассажира в кабину поезда и доставил до места назначения.

Аккаунт пользователя, который совершал перевозки пассажиров — заблокировали, в связи с тем, что сервис использовался не правильно.

Ведутся проверки с видеокамер, чтобы зафиксировать проход посторонних лиц в кабину. В случае фиксирования нарушения все причастные будут нести ответственность, сообщается в «ТАСС».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сервис BlaBlaCar планирует сделать поездку безопаснее, внедрив онлайн-оплату за проезд.