Машинист, взявший попутчика с BlaBlaCar, понес наказание

Машинист, взявший попутчика с BlaBlaCar, понес наказание
Из-за стремления подзаработать машинист поезда может лишиться места. Фото: pixabay.com

Факт провоза пассажира в кабине поезда из Петербурга в Москву подтвердили и служебная проверка РЖД, и сервис Bla-Bla-Car, где машинист нашел себе попутчика.

Машинист отстранен от работы, решается вопрос, увольнять его или нет. Сервис же поиска попутчиков Bla-Bla-Car его забанил. В сообщении Октябрьской железной дороги говорится, что к машинисту и его помощнику применено дисциплинарное взыскание за нарушение должностной инструкции.

Кроме того, в РЖД принято решение лишний раз проинструктировать членов локомотивных бригад и тщательнее проверять поезда перед отправлением, чтобы впредь ничего подобного не случалось.

На прошлой неделе один москвич рассказал, что решил вернуться домой из Петербурга на попутке, забронированной на BlaBlaCar. Водитель, с которым мужчина договорился о поездке за 1,3 тыс. рублей, назвал точкой отправления Московский вокзал. Там пассажир и узнал, что поедет он домой на поезде, в кабине машиниста, что, впрочем, его вполне устроило.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ОЖД проверяет, брал ли машинист поезда попутчика с Bla-Bla-Car

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