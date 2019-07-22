Машинист, взявший попутчика с BlaBlaCar, понес наказание

Факт провоза пассажира в кабине поезда из Петербурга в Москву подтвердили и служебная проверка РЖД, и сервис Bla-Bla-Car, где машинист нашел себе попутчика.

Машинист отстранен от работы, решается вопрос, увольнять его или нет. Сервис же поиска попутчиков Bla-Bla-Car его забанил. В сообщении Октябрьской железной дороги говорится, что к машинисту и его помощнику применено дисциплинарное взыскание за нарушение должностной инструкции.

Кроме того, в РЖД принято решение лишний раз проинструктировать членов локомотивных бригад и тщательнее проверять поезда перед отправлением, чтобы впредь ничего подобного не случалось.

На прошлой неделе один москвич рассказал, что решил вернуться домой из Петербурга на попутке, забронированной на BlaBlaCar. Водитель, с которым мужчина договорился о поездке за 1,3 тыс. рублей, назвал точкой отправления Московский вокзал. Там пассажир и узнал, что поедет он домой на поезде, в кабине машиниста, что, впрочем, его вполне устроило.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ОЖД проверяет, брал ли машинист поезда попутчика с Bla-Bla-Car