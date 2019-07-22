Петербуржец получил 2,5 года условки за фальшивые купюры, которые он покупал в интернете

Фальшивая купюра номиналом в 5 тысяч рублей обходилась Голубю в 2 тысячи. Фото: pixabay

Фальшивая купюра номиналом в 5 тысяч рублей обходилась Голубю в 2 тысячи. Фото: pixabay

Фальшивомонетчик из Пушкина Павел Голубь получил 2,5 года условно за сбыт поддельных купюр.

Пушкинский районный суд приговорил Павля Голубя к 2,5 годам условно с испытательным сроком два года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мужчину признали виновным по ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

Следствие установило, что Голубь успел расплатиться фальшивыми деньгами три раза. Последний раз он предпринял попытку купить сигареты в «Дикси», но кассир магазина заподозрила неладное в купюре и вызвала полицию.

Мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что поддельные купюры он приобретал в даркнете, а забирал их из закладок в петербургских парадных. Фальшивая купюра номиналом в 5 тысяч рублей обходилась Голубю в 2 тысячи.

Суд назначил мужчине 2,5 года лишения свободы условно.

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