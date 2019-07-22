В суд передано дело о нападении неонацистов на антифашистов в клубе «Цоколь»

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении Андрея Клещина и его шестерых единомышленников, обвиняемых в нападении на антифашистов.

Андрея Клещина и еще шестерых фигурантов дела обвиняют в совершении преступления по статье «Хулиганство». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, 2 сентября 2018 года Клещин и его друзья узнали, что в клубе «Цоколь» собрались представители субкультуры «Антифашисты». Сам Клещин является представителем идеологии неонацизма. Узнав об «антифашистах», Клещин и шестеро его друзей явились в клуб, где, «руководствуясь мотивом политической, идеологической, национальной ненависти и вражды», напали на представителей субкультуры «Антифашисты», говорится в пресс-службе.

Нападки на посетителей клуба не ограничились оскорблениями, в них полетели бутылки и камни. После чего в помещении распылили перцовый балончик.

Смольный районный суд пока не принял к уголовное дело к производству.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд продлил срок ареста фигурантам дела о теракте в метро Петербурга.