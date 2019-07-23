Социологи выяснили, как россияне относятся к тату

Большая часть опрошенных не придают значения наличию татуировок.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Обо всем сообщает ВЦИОМ. Согласно результатом опросам, 96% россиян не планируют набивать татуировки в ближайшие пару лет.

Во время разговора с людьми выяснилось, что примерно у 88% людей нет никаких рисунков на теле, 11% оказались счастливыми обладателями тату, а примерно 1% заявили, что удаляли нанесенное однажды тату. При этом ВЦИОМ удалось выяснить, что если человек набивает татуировку, то обычно не останавливается на одной и делает себе две.

58% людей рассказали, что относятся к такому украшению тела нейтрально, 27% настроены негативно и еще 15% их очень любят. При этом почти все заявили, что не собираются бить татуировку в ближайшем будущем.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что татуировка актрисы «Игры престолов» оказалась спойлером финала. Однако сама актриса опровергала предположение фанатов. Софи Тернер утверждала, что просто нанесла на себя значимую фразу из сериала «Игра престолов» в память о съемках.