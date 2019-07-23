Археологи нашли могилу реального Астерикса

Кадры из фильма «Астерикс и Обеликс против Цезаря» Астерикс — вымышленный бесстрашный воин из Галлии, живший во времена Юлия Цезаря. Кадры из фильма «Астерикс и Обеликс против Цезаря»

Кадры из фильма «Астерикс и Обеликс против Цезаря» Астерикс — вымышленный бесстрашный воин из Галлии, живший во времена Юлия Цезаря. Кадры из фильма «Астерикс и Обеликс против Цезаря»

Могила древнего война, найденного в Сассексе (Британия), принадлежит галльскому вождю, бежавшему от римской армии Юлия Цезаря в 50 г. до н.э.

Археологи считают, что этого человека можно назвать прообразом Астерикса. Он был борцом с Римом и галльским военачальником. К таким выводам ученые пришли, изучив найденное в 2008 году древнее захоронение и описав его как «наиболее тщательно оборудованную военную могилу, когда-либо найденную в Англии».

По словам ученых, могила уникальна тем, что артефакты — оружие высочайшего качества и образцы кельтского искусства — позволяют точно сопоставить их со временем попытки завоевания Цезарем Британии.

Более того, экипировка, необыкновенное оружие, красивый меч, который не похож на древние английские мечи, новые для того времени технологии доспехов, стиль и дизайн и абсолютно уникальный шлем, позволяют говорить, что «таинственный воин» мог быть военачальником, который бежал с территории современной Франции после сражения с Цезарем и принес в Британию новые технологии, а также знания о стратегии и тактике.

«Мы, вероятно, никогда не узнаем его имени. Из археологии мы знаем, что он является либо человеком из восточной Англии, который, возможно, уехал и сражался в рядах галлов, против Цезаря, либо он может быть французом, который бежал от этого конфликта» — приводит слова ученых The Sun.

Как сообщает издание, найденные в захоронении артефакты будут выставлены для просмотра в Чичестерском музее в 2020 году. Астерикс — вымышленный персонаж французской серии комиксов «Астерикс», который изображает его миниатюрным, но бесстрашным галльским воином, жившим во времена галльских войн в Британии. Впервые он был опубликован в 1959 году в журнале Pilote.

Он также герой ряда европейских комиксов, девяти мультфильмов и четырёх комедийных художественных фильмов, входящих в цикл «Астерикс и Обеликс».

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