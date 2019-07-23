Премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон

Бывший мэр Лондона Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии, он станет следующим премьер-министром Великобритании, сменив на этом посту Терезу Мэй.

На выборах Борис Джонсон победил Джереми Ханта с убедительным перевесом, набрав 66% голосов при 87,4%-ной явке членов партии. Тереза Мэй, согласно принятой процедуре, завтра представит королеве Елизавете II прошение об отставке. Через 3 месяца, 31 октября, Британия планирует покинуть Европейский Союз.

С новым британским лидером, вступившим в конфликт с ЕС и британским парламентом из-за Brexit, Великобритания может пойти на политический кризис, рецессию, выборы, референдум или несколько таких вариантов одновременно. Джонсон демонстрирует готовность к жесткому «брекситу» без договора и уже посоветовал членам правительства с этим смириться. «Это очень нестабильная ситуация, — говорит Ник Райт, эксперт по политике ЕС в Университетском колледже Лондона. — Буквально, всё может случиться».

Соперник Джонсона на выборах, Джереми Хант, напротив, заявлял, что «брексит» не может быть реализован без договора, и при необходимости его можно перенести и на более поздний срок.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Мэй рассказала, что заставит ее уйти в отставку