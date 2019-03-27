Мэй рассказала, что заставит ее уйти в отставку

Канцелярия премьер- министра Великобритании покинет пост только если парламент поддержит соглашение по Brexit.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. После многочисленных просьб от британских СМИ, Тереза Мэй объявила, что только одна причина заставит ее уйти. Готовы ли парламентарии на такой шаг – неизвестно.

Напоминаем, что сейчас в стране решается вопрос о выходе из ЕС. Окончательно все должно решиться уже 29 марта 2019 года. Уход Мэй, считают специалисты, облегчит процесс.

Напоминаем, что до этого в прессе писали о том, что премьер-министра почти никто не поддерживает. Британский кабмин не согласен с позицией Терезы Тэй.

К слову, британцы требуют, чтобы правительство устроило еще один референдум. Он может состояться в ближайшее время.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Тереза Мэй смогла сохранить свой пост премьер-министра Великобритании.