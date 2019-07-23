Шеринг электросамокатов Whoosh планирует покорять Петербург

Сейчас проект обсуждается с правительством города.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили представители проекта. В сообщении сказано, что пока что идея только обсуждается с Комитетом по транспорту и как скоро она будет реализована – непонятно.

Сервис будет работать без привязки к зарядным станциям – самокаты можно будет взять или оставить на городских велопарковках. По такой схеме шеринг работает в Москве уже два года и пользуется большой популярностью. В Петербурге бизнесмены хотят начать со 100 скутеров и постепенно увеличивать их количество, если проект полюбиться петербуржцам.

Стоимость поездки будет такой же, как в столице – 50 рублей за старт и каждая минута стоимостью в пять рублей.

«Это транспорт последней мили — на нём можно быстро и комфортно преодолеть несколько километров пути своего ежедневного маршрута, от метро до офиса, от офиса на встречу, со встречи на ланч»,

— говорит один из основателей Whoosh Сергей Лаврентьев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ВТБ откроет в Петербурге велопрокат.