Мужчину, выкинувшего возлюбленную с 16 этажа, посадят на 9 лет

Ибрагимов свою вину не признал, он настаивает, что девушка покончила с собой, а сам Ибрагимов не причастен к этому делу. Фото: pixabay

Ибрагимов свою вину не признал, он настаивает, что девушка покончила с собой, а сам Ибрагимов не причастен к этому делу. Фото: pixabay

Суд Петербурга отправил гражданина Узбекистана в колонию строгого режима за то, что он выкинул свою возлюбленную из окна 16-го этажа.

Невский районный суд признал 29-летнего Расулбека Ибрагимова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Избранная мера пресечения — лишение свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ибрагимов свою вину не признал, он настаивает, что девушка покончила с собой, а сам Ибрагимов не причастен к этому делу.

Напомним, что инцидент, на основании которого было возбуждено уголовное дело, произошел еще в апреле 2018 года. Трагедия случилась на улице Латышских стрелков в Невском районе города. Там Ибрагимов, на почве ревности, нанес потерпевшей не менее восьми ударов руками и ногами по всему телу. После чего женщина потеряла сознание, а подсудимый выкинул ее в окно квартиры, находящейся на 16 этаже. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей в полном объеме — три миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Выборгском районе двухлетний малыш выжил после падения из окна.