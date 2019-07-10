В Выборгском районе двухлетний малыш выжил после падения из окна

По предварительной информации, он выпал из окна из-за того что оперся на москитную сетку. Фото: pixabay

По предварительной информации, он выпал из окна из-за того что оперся на москитную сетку. Фото: pixabay

В больницу Раухфуса доставили двухлетнего ребенка после падения с высоты. Мальчик получил серьезные травмы.

В среду днем, 10 июля, из окна на шестом этаже жилого дома на улице Шостаковича выпал маленький мальчик. По предварительной информации, он выпал из окна из-за того что оперся на москитную сетку, которая не смогла выдержать веса ребенка.

В результате падения он серьезно травмировался и только благодаря чуду остался в живых. На место прибыла скорая помощь и госпитализировала его в Детский городской клинический центр им. К. А.Раухфуса, где медики начали лечение ребенка, сообщает «Фонтанка».

Подробности случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ребенок перенес операцию после падения с турника в Сосновом Бору. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту тяжелой травмы мальчика в Сосновом Бору. Ребенок упал с турника, позже ему пришлось сделать операцию.