На Гаванской улице залило дорогу из-за прорыва трубы

На место уже прибыли ремонтники. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На место уже прибыли ремонтники. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Во вторник, 23 июля, на улице Гаванской в Василеостровском районе Санкт-Петербурга проходили плановые испытания коммуникаций.

Как сообщили очевидцы происшествия в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте» испытания прошли успешно, так как при помощи них удалось выявить слабину на тепломагистрали.

Около восьми часов вечера у дома 12 по улице Гаванской из-под асфальта начали пробиваться потоки воды, в результате чего образовалась большая лужа, затрагивающая тротуар и проезжую часть.

Сотрудники АО «Теплосеть» сообщили, что причиной прорыва является некоторый дефект в системе теплоснабжения, который и был обнаружен во время проведения испытаний.

Отмечается, что температура воды в луже не выше 35 градусов по Цельсию. На место коммунальной аварии уже прибыли ремонтные бригады.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Смольный демонтировал нелегальные торговые павильоны на севере Петербурга.