Беглов поручил усилить работу предприятий оборонного комплекса

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение, согласно которому к реализации крупных инвестиционных проектов будут привлекать компании.

На сегодняшнем заседании правительства Санкт-Петербурга прошло обсуждение реализации госпрограммы «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге».

Теперь городские предприятия оборонного комплекса должны привлекаться для реализации масштабных проектов. На данные цели будет выделено 4 млрд рублей, из которых 680 млн рублей будет направлено на поддержку данный компаний.

Беглов отметил, что развитие промышленности является главной задачей для движения экономики.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Смольном обсудили первые итоги заморозки тарифов на коммуналку.