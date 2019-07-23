Беглов поручил усилить работу предприятий оборонного комплекса

Беглов поручил усилить работу предприятий оборонного комплекса
Беглов отметил необходимость решения проблемы. Фото: gov.spb.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение, согласно которому к реализации крупных инвестиционных проектов будут привлекать компании.

На сегодняшнем заседании правительства Санкт-Петербурга прошло обсуждение реализации госпрограммы «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге».

Теперь городские предприятия оборонного комплекса должны привлекаться для реализации масштабных проектов. На данные цели будет выделено 4 млрд рублей, из которых 680 млн рублей будет направлено на поддержку данный компаний.

Беглов отметил, что развитие промышленности является главной задачей для движения экономики.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Смольном обсудили первые итоги заморозки тарифов на коммуналку.

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