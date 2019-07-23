О будущем Лиговского путепровода станет известно в августе

В начале августа этого года должно пройти выездное заседание при участии органов исполнительной власти. Заседание будет проведено по поводу продолжения ремонта Лиговского путепровода.

Об этом Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе депутата ЗакСа Алексея Цивилева, который лично обратился в вице-губернатору Санкт-Петербурга Эдуарду Баранову в связи с застоем при реконструкции Лиговского путепровода.

Подрядчиком при проведении работ выступает ЗАО «Пилон», который отстал от назначенного графика ещё в апреле. Претензию, которая была выставлена от «Дирекции транспортного строительства» подрядчик оплатил.

Отмечается, что правительство Северной столицы принимает все возможные меры для решения данного вопроса.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов поручил усилить работу предприятий оборонного комплекса.