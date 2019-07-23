Роскачество назвало лучшие фотоаппараты

Специалисты Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний проанализировали почти 100 моделей фотоаппаратов.

В ходе исследования 98 моделей камер были проверены на качество фотографий, видеозаписи, звука, функциональности и удобности в использовании. В итоге был составлен рейтинг, который признан актуальным почти во всех странах мира.

Эксперты отмечают, что прямой зависимости между узнаваемостью бренда и качеством работы замечено не было. Разные модели от одной торговой марки заняли и лидирующие, и последние позиции одновременно.

Однозначного лидера среди зеркальных фотоаппаратов определено не было, так как три модели набрали равное количество баллов. Подробности исследования и сам рейтинг можно узнать на сайте Роскачества.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Москва названа 19-й по посещаемости среди столиц мира.