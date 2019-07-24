России грозит новый Чернобыль

Никто не знает, что находится в цистернах на заброшенном заводе. Фото: pixabay.com

Никто не знает, что находится в цистернах на заброшенном заводе. Фото: pixabay.com

Глава Росприроднадзора призвала обратить внимание на «Усольехимпром» в Иркутской области.

Предприятие в Иркутской области нужно проверить и обезопасить, чтобы не допустить экологической катастрофы, считает Светлана Радионова. Глава Росприроднадзора уверена, что масштаб бедствия будет сравним с Чернобыльской АЭС, если ничего не сделать, о чем сообщила газете “Известия” 24 июля.

На предприятии “Усольехимпром”, где производили, к примеру, хлор, зафиксировано сильное загрязнение ртутью. Радионова объяснила, что бывшие владельцы оставили завод без внимания после закрытия. Теперь предприятие заполнено цистернами с неизвестными опасными веществами. Росприроднадзор уже обратил внимание правительства на фабрику.

Предприятие ”Усольехимпром” имело два производства — хлора и карбида кальция. Его создали в 1933 году. Дела завода пошли в гору в 2010-ых: в 2012 большинство цехов остановили работу. Предприятие признали банкротом в 2017 году, а теперь с него крадут металлы и остатки оборудования.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что британский атомный комплекс тоже рассчитывает на славу Чернобыля.