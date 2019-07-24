Полицейские нашли отца-изверга, который избил ребенка дверью

Мальчика нашли в электричке на станции «Рыбацкое».

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем сообщили в правоохранительных органах. Об избитом мальчике стало известно еще вечером в понедельник. Восьмилетнего ребенка госпитализировали с серьезными травмами, он находится в тяжелом состоянии. Полицейским удалось пообщаться с родными школьника – сестра рассказала, что во всем виноват их отец, который зверски избил брата. Он колотил собственного ребенка в квартире на 9-Советской улице, досталось также и девочке.

Подозреваемого обнаружили у него дома. В ходе проверки выяснилось, что он толкнул 17-летнюю падчерицу, когда у нее на руках был мальчик. Он ударился головой об пол, после чего отец ударил его дверью. Как именно он оказался в электричке – не уточняется. Сейчас агрессивный мужчина находится в камере.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что избитого мальчика нашли в поезде на станции “Рыбацкое”.