Петербургские суды рассмотрят более 120 исков, касающихся действий ИКМО

Они касаются административных правонарушениях.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Уточняется, что на сегодняшний день в суды Санкт-Петербурга поступило более 120 административных исковых заявлений, связанных с действиями ИКМО. Их все обещают рассмотреть в ближайшее время в строгом соответствии с законодательством.

Также уточняется, что в эту среду в отношении ИКМО «Сергиевское» поступило еще два материала, решение будет объявлено чуть позже.

Напоминаем, что выборы состоятся уже этой осенью – не только губернаторские, но и депутатские.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что суды Санкт-Петербурга зарегистрировали 46 исков к ИКМО. Из них 31 заявление связано с оспариванием регистрации кандидатов. Поданы иски другими зарегистрированными кандидатами. Оставшиеся 15 исков поданы в связи с отказом в регистрации заявителей как кандидатов в муниципальные депутаты.