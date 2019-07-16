Суды Петербурга зарегистрировали 46 исков к ИКМО

Районные суды Петербурга, по данным на 18:00 16 июля, зарегистрировали 46 административных исков к ИКМО.

Из них 31 заявление связано с оспариванием регистрации кандидатов. Поданы иски другими зарегистрированными кандидатами.

Оставшиеся 15 исков поданы в связи с отказом в регистрации заявителей как кандидатов в муниципальные депутаты.

Помимо этого, районные суды зарегистрировали 19 исковых заявлений к ТИК №23. Речь идет об оспаривании зарегистрированными кандидатами регистраций других кандидатов, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что избирательная комиссия Петербурга оспорила 21 решение ИКМО. В том числе, решения, принятые в ИКМО «Сампсониевское», «Сосновское», «Полюстрово», «Остров Декабристов», «Введенское», «Литейный округ» и «Владимирский».