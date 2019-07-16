Горизбирком опротестовал 21 решение ИКМО

В целом 21 решение было отменено по итогам заседания членов Горизбиркома. Фото: pixabay

В целом 21 решение было отменено по итогам заседания членов Горизбиркома. Фото: pixabay

Избирательная комиссия пересмотрела некоторые решения семи ИКМО.

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга отменила решения, принимавшиеся в ИКМО «Сампсониевское», «Сосновское», «Полюстрово», «Остров Декабристов», «Введенское», «Литейный округ», «Владимирский». В целом 21 решение было отменено по итогам заседания членов Горизбиркома.

В ГИК рассказали, что девять кандидатов были зарегистрированы по решению Горизбиркома, а в отношении 12 кандидатов в муниципальные депутаты были приняты решения, обязывающие ИКМО зарегистрировать их, из которых шесть человек уже зарегистрированы.

Муниципальные выборы в Петербурге пройдут 8 сентября

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГИК посоветовал членам ИКМО “Екатерингофский” уволиться. От избирательной комиссии потребовали все бланки о регистрации и отказах в ней. ИКМО должно было сдать нужные бумаги до полудня понедельника 15 июля.