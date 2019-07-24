В Ленобласти установили рекордное количество пострадавших от укусов клещей

В этом году в Ленобласти клещи «покусали» рекордное количество человек.

Управление Роспотребнадзора Ленобласти сообщает, что за прошлую неделю к медиками обратились 290 человек, среди которых 63 ребенка. Данное количество выше средних показателей, в том числе и показателя прошлого года. Всего в этом году в Ленобласти зарегистрировано 6232 случая укуса клещей, в том числе и 1272 ребенка.

Самое большое количество пострадавших было зарегистрировано в Тихвинском районе — 1087 человек. Клещи чаще всего присасываются на территориях лесных массивов (1908), садоводств (1334), других субъектов (492) и кладбищ (92).

С начала сезона активности клещей у восьми людей диагностировали клещевой энцефалит и еще у 11 — клещевой боррелиоз.

Управление Роспотребнадзора Ленобласти призывает граждан в случае укуса немедленно обращаться за медицинской помощью. В крайнем случае можно самостоятельно удалить клеща и отправить его на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за неделю в Петербурге зафиксировано 193 укуса клеща.