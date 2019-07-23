За неделю в Петербурге зафиксировано 193 укуса клеща

В этом году клещей очень много. Фото: Pixabay

В этом году клещей очень много. Фото: Pixabay

На территории Санкт-Петербурга прошла новая волна нападений клещей на жителей города.

По данным сотрудников Боткинской больницы, во временной период с 16 июля по 22 июля за медицинской помощью обратилось 193 человека. Все они пострадали от укусов клещей. Отмечается, что количество пострадавших увеличилось на 70 человек по сравнению с первой неделей июля.

В результате проведения лабораторных исследований установлено, что у двух пациентов присутствует энцефалит, а ещё у 7 пострадавших — боррелиоз. В первую неделю месяца пациентов с клещевым энцефалитом не было вообще, а с боррелиозом на один меньше — шесть.

Всего с начала апреля от клещей пострадало уже более 3 тысяч жителей Санкт-Петербурга. При этом, за весь прошлый год обращений было всего 4 216.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге капитан полиции торговал шарами с азотом.