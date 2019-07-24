В Сети продают бесплатные билеты на парад ВМФ

В социальной сети появилось объявление о продаже пригласительных билетов на парад за 500 рублей.

Пользователи начали выкладывать объявления о продаже бесплатных пригласительных билетов на Главный военно-морской парад, который состоится 28 июля, пишет АБН.

Одно из подобных объявлений опубликовано в группе «Парнас Сити | Барахолка | Северная Долина» в социальной сети «ВКонтакте». Одна из пользовательниц выложила на стене группы объявление о продаже пригласительных билетов на парад в Кронштадте. Один такой билет продается за 500 рублей.

В канцелярии администрации Кронштадтского района Петербурга отметили, что распространением билетов по общественным и ветеранским организациям занимается отдел организационной работы, который не дает комментариев о продаже пригласительных билетов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пройдет празднование дня ВМФ. Дата проведения праздника назначена на 28 июля. В 10:00 на сценических экранах, расположенных на Дворцовой площади, начнется прямая трансляция подготовки к празднику, а затем и самого проведения.