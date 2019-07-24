В Финляндии прекращена активная продажа исторического здания российского герцога

В Финляндии прекращена активная продажа исторического здания российского герцога
Историческое здание возводилось для российского герцога Александра Петровича Ольденбургского. Фото: Ville Toijonen / Yle

Активные поиски нового владельца отеля Ранталинна прекратились после увеличения количества постояльцев.

В финской общине Руоколахти прекратилась активная продажа исторического здания, построенного в стиле модерн. Оно известно под названием Ранталинна. Каменный дом, построенный на берегу Сайменского озера в 1912 году, на данный момент принадлежит бизнесмену из Петербурга Рамису Дебердееву и используется в качестве отеля. Об этом пишет служба новостей Yle.

Изначально владелец хотел продать здание для того, чтобы сосредоточиться на других коммерческих проектах. Информация о продаже отеля привела к увеличению числа постояльцев и заказу частных мероприятий, в том числе и свадебных торжеств.

В числе постояльцев в историческом здании появились и россияне. Стоимость одной ночи составляет около полторы тысячи евро.

Историческое здание возводилось для российского герцога Александра Петровича Ольденбургского. В имении Ранталинна расположено 13 комнат, гостиная и ресторан. На территории особняка имеется часовня, две сауны, летний павильон, пристани и другие сооружения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов просит владельцев особняка Орловых-Денисовых подарить здание городу.

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