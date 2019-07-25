На следущей неделе в Петербурге будут осенние холода

Жителям Санкт-Петербурга придется убрать подальше летние вещи и достать осенние куртки значительно раньше, чем ожидалось.

По словам синоптиков, за теплыми выходными в Санкт-Петербург придет прохладная и пасмурная погода, а также дожди. По данным метеорологов, предстоящую погоду можно скорее охарактеризовать как осеннюю, летней её назвать сложно.

Однако у петербуржцев будет время порадоваться: в пятницу и субботу, 26 и 27 июля, в городе ожидается потепление до 30 градусов по Цельсию.

Специалисты сообщают, что тепло ещё вернется в Северную столицу, но уже в августе. Последний летний месяц обещает быть вполне теплым, но дождливым. Окончательное наступление холодов придет только к концу летнего сезона.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дизайнеры создали «депрессивную» карту петербургского метро.