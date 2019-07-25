Дизайнеры создали «депрессивную» карту петербургского метро

Дизайнеры создали «депрессивную» карту петербургского метро
Ещё одна альтернативная версия карты метро. Фото: bravecom.ru

В ответ на появившуюся недавно «саму красивую» карту метро Санкт-Петербурга местные дизайнеры создали «некрасивую».

Схема петербургского метрополитена представлена нарисованной на полуразбитой стене в черно-белых цветах при помощи небрежных штрихов. Станции на альтернативной карте напоминают подтеки от чернильного пера. Кроме того, они не подписаны в соответсвии с концепцией авторов.

Создатели проекта рассказали, что их работа вдохновлена представлением самих петербуржцев о ежедневных поездах в метро. Станции на карте не подписаны, так как горожане и так знают свои проторенные маршруты.

«Депрессивная» карта метрополитена является ответом на созданную ранее местными дизайнерами «красивую» схему метро.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские дизайнеры представили альтернативную схему метро.

дизайнеры карта метро метрополитен новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Заболотный забил свой первый гол за «Зенит-2»
Дизайнеры создали «депрессивную» карту петербургского метро
В Турции напали на белорусского дипломата
Рестораторы Рубинштейна провели первые переговоры
Беглов требует прекратить передачу промышленных земель для жилой застройки
Ученые рассказали, как рыбы могут менять пол при жизни
Экс-главу Дома офицеров ЗВО отправили под домашний арест
УФАС приостановило конкурсы на оформление Петербурга к Новому году