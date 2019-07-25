Дизайнеры создали «депрессивную» карту петербургского метро

В ответ на появившуюся недавно «саму красивую» карту метро Санкт-Петербурга местные дизайнеры создали «некрасивую».

Схема петербургского метрополитена представлена нарисованной на полуразбитой стене в черно-белых цветах при помощи небрежных штрихов. Станции на альтернативной карте напоминают подтеки от чернильного пера. Кроме того, они не подписаны в соответсвии с концепцией авторов.

Создатели проекта рассказали, что их работа вдохновлена представлением самих петербуржцев о ежедневных поездах в метро. Станции на карте не подписаны, так как горожане и так знают свои проторенные маршруты.

«Депрессивная» карта метрополитена является ответом на созданную ранее местными дизайнерами «красивую» схему метро.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские дизайнеры представили альтернативную схему метро.