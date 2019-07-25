Больше 70% россиян жалуются на нехватку денег до зарплаты

Около 40% жителей нуждаются в дополнительных 10 тыс. рублей, а 7% не хватает 6-8 тыс. рублей к месячной зарплате. Фото: pixabay.com

Около 40% жителей нуждаются в дополнительных 10 тыс. рублей, а 7% не хватает 6-8 тыс. рублей к месячной зарплате. Фото: pixabay.com

Опрос сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» показал, что три четверти жителей России не хватает денег до получения следующей зарплаты и они нуждаются в дополнительных средствах.

Согласно опросу около 40% жителей нуждаются в дополнительных 10 тыс. рублей, а 7% не хватает 6-8 тыс. рублей к месячной зарплате. Также 10% необходимы к зарплате 3-4 тыс. рублей, а 11% — 1-2 тыс. рублей, добавляют эксперты.

В тоже время почти четверть россиян не живут в экономии до получения зарплаты. Отмечено, что 6% жителям не хватает до следующей зарплаты всего несколько сотен рублей. 7% россиянам вполне хватает месячной зарплаты или пособий. И у 5% остаются лишние средства, которые они откладывают.

Онлайн опрос проводился в первые две недели июля 2019 года. Участниками стали россияне, возраст которых превышал 21 год.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о самой распространенной зарплате в России.