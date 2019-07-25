В Петербурге сотрудники Россельхознадзора уничтожили более 5 тысяч цветов

В Петербурге сотрудники Россельхознадзора уничтожили более 5 тысяч цветов
Цветы были уничтожены. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге в пункте карантина растений в семи партий иностранных цветов были выявлены живые имаго западного цветочного трипса и томатного трипса.

Данные цветы были выращены в Кении, Нидерландах, Эквадоре и Колумбии. В Санкт-Петербург они прибыли на автомобиле из Латвии, сообщили Gazeta.SPb в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе лабораторных исследований наличие опасных карантинных вредителей было подтверждено. Согласно действующим в Евразийском экономическом союзе нормативам партии гвоздик, хризантем, гербер, подсолнухов и роз (более 5 тысяч цветов) были уничтожены.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Дальнем Востоке и в Сибири горит 256 лесных пожаров на площади более 2 миллионов гектаров в данный момент.

Россельхознадзор уничтожение цветы
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