“Автостопом по галактике” превратят в сериал

“Автостопом по галактике” превратят в сериал
В 2005 году роман экранизировали с Мартином Фрименом и Зои Дешанель. Фото: pixabay.com

Компания Hulu привлекла к работе авторов “Лоста” и “Чудо-женщины”.

Компания Hulu анонсировала экранизацию фантастического романа “Путеводитель автостопом по Галактике” — на этот раз в виде сериала.

К работе над новым сериалом пригласили Карлтона Кьюза, который занимался “Лостом” и Джейсона Фукса, написавшего сценарий “Чудо женщины”. Сериал расскажет историю жителя Земли Артура Денга, дом которого стоит на пути строительства галактической трассы.

Первый фильм-экранизация романа под названием “Автостопом по галактике” вышел в 2005 году. Дуглас Адамс — автор романа — лично начал писать сценарий, но не успел его закончить — он умер в 2001 году. В фильме снялись Мартин Фримен, Зои Дешанель, Мос Деф и Сэм Рокуэлл.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Сети появился трейлер российского сериала “Чернобыль”.

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