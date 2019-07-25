Петербургские хирурги пришили пальцы ребенку

Первую успешную реплантацию (пришивание конечности назад) провели американские врачи в в 1962 году, восстановив кисть руки ребенку. Фото: pixabay.com

Первую успешную реплантацию (пришивание конечности назад) провели американские врачи в в 1962 году, восстановив кисть руки ребенку. Фото: pixabay.com

Вчера хирурги петербургского Педиатрического университета успешно пришили 7-летнему мальчику два пальца на руке, которые он потерял во время рубки дров.

Позавчера в Псковской области братья рубили дрова, и в результате несчастного случая один ребенок получил гильотинную ампутацию двух пальцев руки. 24 июля его доставили в в Педиатрический университет. Бригада петербургских микрохирургов во главе с Борисом Львовичем Севрюговым и Андреем Петровичем Ивановым начали оперировать мальчика в 7 часов утра и закончили только в 9 вечера, то есть операция длилась 14 часов.

Врачи провели кропотливую работу по сшиванию артерий и вен, и в отрубленных пальцах был запущен магистральный кровоток, что обеспечивает благоприятный прогноз. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо.

Хирурги СПбГПМУ уже сталкивались с похожим случаем, когда в начале июня поступил ребенок из Карелии с отсеченными пальцами. Тогда врачи Педиатрического университета также успешно восстановили мальчику кисть. За 30 лет существования 4-го хирургического отделения Педиатрического университета его врачи провели более сотни операций по восстановлению пальцев рук.

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