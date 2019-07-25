Работники Балтийского завода выясняют, у кого какая зарплата

Работники Балтийского завода создали в соцсетях группу в формате «Подслушано», в которой анонимно делятся новостями из цехов и проводят опросы об условиях труда и средней зарплате.

Толчком к общению стал размер средней заработной платы на этом судостроительном предприятии, озвученный на встрече сотрудников завода с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым месяц назад, 28 июня. Многие работники, заработок которых не дотягивал до указанной цифры — 78 тыс. рублей — усомнились в ее правдивости.

Тогда встречу посетила довольно малая часть сотрудников завода, поэтому консолидация шла медленно, однако теперь на Балтзаводе образовалась группа активистов, которые планируют добиваться улучшения условий труда и повышения зарплат.

Свидетельством того, что работники Балтзавода испытывали потребность в неформальном диалоге, является бурный рост участников группы. Количество ее членов уже перевалило за 330 человек. «Всё, что вы хотели и хотите сказать о родном заводе, — хорошее и плохое, критика и похвала — все можно высказать тут, — говорится в заглавном сообщении группы. — Собираем всё самое интересное, без купюр, без цензуры, без указания источников, просто информация к сведению».

Профсоюзный активист завода Дмитрий Моисеенко прокомментировал ситуацию: «Сумма, озвученная заводским начальством, не вызывает ничего кроме смеха — на заводе после этого очень много недовольных. Сейчас зарплаты намного ниже 78 тысяч, плюс существующая аккордно-премиальная система усугубляет ситуацию: ты никогда не знаешь, сколько получишь в следующем месяце — может быть 20 тыс., а может быть 50, от наработанных часов это почти не зависит».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Балтийский завод” и еще 76 компаний ищут молодые кадры