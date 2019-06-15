“Балтийский завод” и еще 76 компаний ищут молодые кадры

В 2019 году 5,7 тысяч петербуржцев до 27 лет обратились в Центр занятости. Фото: комитет по труду и занятости

В 2019 году 5,7 тысяч петербуржцев до 27 лет обратились в Центр занятости. Фото: комитет по труду и занятости

На Молодежном карьерном форуме в Петербурге участникам предложили 2,5 тысячи вакансий.

На Молодежной карьерном форуме в Санкт-Петербурге 77 компаний искали себе новые кадры — в их числе “Балтийский завод” и АО “Армалит”, сообщили Gazeta.SPb в центре занятости населения 15 июня.

В центре занятости сообщили, что в 2019-ом к ним обратились 5,7 тысяч молодых людей до 27 лет. Из них 302 являлись выпускниками — примерно треть получили высшее образование, а еще 43% средне-профессиональное. Из этого числа 60% получили работу.

Глава комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко призвал студентов участвовать во всех возможных практиках и стажировках. На Балтийском заводе такая стажировка доступна по договору сроком на 9 месяцев. В 2018 ей воспользовались 100 студентов.

На Молодежном форуме участникам предложили около 2,5 вакансий. Форум прошел в Петропавловской крепости в третий раз. В прошлом году его гостями стали около 5 тысяч соискателей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петропавловской крепости предлагали уйти в армию по контракту.