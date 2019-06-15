“Балтийский завод” и еще 76 компаний ищут молодые кадры

В 2019 году 5,7 тысяч петербуржцев до 27 лет обратились в Центр занятости. Фото: комитет по труду и занятости
В 2019 году 5,7 тысяч петербуржцев до 27 лет обратились в Центр занятости. Фото: комитет по труду и занятости

На Молодежном карьерном форуме в Петербурге участникам предложили 2,5 тысячи вакансий.

На Молодежной карьерном форуме в Санкт-Петербурге 77 компаний искали себе новые кадры — в их числе “Балтийский завод” и АО “Армалит”, сообщили Gazeta.SPb в центре занятости населения 15 июня.

В центре занятости сообщили, что в 2019-ом к ним обратились 5,7 тысяч молодых людей до 27 лет. Из них 302 являлись выпускниками — примерно треть получили высшее образование, а еще 43% средне-профессиональное. Из этого числа 60% получили работу.

Глава комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко призвал студентов участвовать во всех возможных практиках и стажировках. На Балтийском заводе такая стажировка доступна по договору сроком на 9 месяцев. В 2018 ей воспользовались 100 студентов.

На Молодежном форуме участникам предложили около 2,5 вакансий. Форум прошел в Петропавловской крепости в третий раз. В прошлом году его гостями стали около 5 тысяч соискателей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петропавловской крепости предлагали уйти в армию по контракту.

карьера молодежь петропавловская крепость работа форум центр занятости
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Петербурга пожаловались на масляные загрязнения Охты
Экстремалы забрались на Эрмитаж, один сбежал по трубе
“Балтийский завод” и еще 76 компаний ищут молодые кадры
Анюков перестанет играть в “Зените”, но начнет тренировать
Экскаватор насмерть задавил пожилую женщину у Ржевки
Разводка мостов в день ВМФ сделает ЗСД бесплатным на 4 часа
Самолет из Петербурга до Сочи задержали на 7,5 часов
Беглов: Карповку почистят, а на набережной разобьют огород