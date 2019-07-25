Евро впервые с марта 2018 года стоил дешевле 70 рублей

Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей. Фото: pixabay.com

Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей. Фото: pixabay.com

Сегодня на торгах Московской биржи курс евро падал ниже 70 рублей на заявлении Европейского центробанка о возможном снижении ключевой процентной ставки в этом году.

На Московской бирже евро 25 июля снизился на 0,74% и впервые с 12 марта 2018 года достиг отметки 69,95 рубля. Доллар подешевел на полпроцента, до 62,8 рубля.

С начала недели курс евро по отношению к доллару опустился почти на 1%, до $1,11 за евро, что является двухмесячным минимумом, сообщает RT. Надо сказать, что снижение ключевой ставки в Европе означает ее переход в отрицательную плоскость, потому что сейчас ставка рефинансирования ЕЦБ равна нулю. Таким образом монетарные власти Европы пытаются подстегнуть замедляющуюся экономику.

Кроме решения по ставке рубль поддержал рост нефтяных цен. На лондонской бирже ICE 25 июля стоимость барреля марки Brent прибавила 1,3%, до $64.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Европе зафиксирована аномальная жара