В Европе зафиксирована аномальная жара

В Европе зафиксирована аномальная жара
Жара бьет все рекорды. Фото: Pixabay

В трёх странах Европы специалисты отмечают аномально высокие показатели температуры воздуха.

Рекордная жара наблюдается в трех странах Европы. Речь идет о Бельгии, Германии и Нидерландах. В этих странах температура воздуха достигла непривычных для данной местности показателей — термометры указывают на рекордно высокие отметки.

В отдельных регионах Нидерландов температура воздуха достигала 39,2 градусов по Цельсию. В Бельгии показатели немного ниже — до 38,9 градусов жары. Самые высокие температуры наблюдаются в Германии. Там термометры показывали до 40,5 градусов по шкале Цельсия.

Ранее на этой неделе специалисты зафиксировали аномально высокую температуру во Франции. Местные жители столкнулись с температурой воздуха в 41,2 градуса.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Дальнем Востоке и в Сибири горит 256 лесных пожаров на площади в 2 миллиона гектаров в данный момент.

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