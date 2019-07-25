Россияне научились заряжать смартфоны от человеческого тела

Ученые смогли разработать термоэлектрический материал, который поможет, если у вас вдруг выключился гаджет.

Изобретение принадлежит специалистам из России, Швеции и Германии. Благодаря необычному материалу люди смогут заряжать телефон от тепла человеческого тела. Теперь не нужны розетки, делится радостной новостью журнал Advanced Functional Materials.

Ученые рассказали, что материал гибкий и его можно носить в качестве браслета. Он будет конвертировать энергию и заряжать смартфон. Пока что технологию не внедрили, но светлое будущее не за горами – всем ведь знакома проблема, когда телефон вот-вот разрядиться, а нет ни зарядного устройства, ни розетки по близости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что эксперты рассказали, как нужно заряжать смартфоны. Они отмечают, что телефоны можно ставить на зарядку при 50% оставшейся энергии. Эксперты утверждают, что, если правильно заряжать смартфон, аккумулятор прослужит намного дольше – примерно в четыре раза.